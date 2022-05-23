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17 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak

17 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak
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17 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak

Mersin Üniversitesi 17 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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