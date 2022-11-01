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Anasayfa / Ekonomi / 17 Öğretim Elemanı Alınacaktır

17 Öğretim Elemanı Alınacaktır

17 Öğretim Elemanı Alınacaktır
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17 Öğretim Elemanı Alınacaktır

Gaziantep Üniversitesi 17 Öğretim Elemanı alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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