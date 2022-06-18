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Anasayfa / Ekonomi / 167 Sözleşmeli Personel Alınacak

167 Sözleşmeli Personel Alınacak

167 Sözleşmeli Personel Alınacak
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167 Sözleşmeli Personel Alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 96 Büro Personeli, 6 Bahçıvan ve 65 Temizlik Personeli alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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