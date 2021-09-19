16 Yıl Sonra AB Birinciliği Malatya’dan Geldi

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Bu yıl 32.’si düzenlenen Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları yarışmasında Malatya’dan gurur verici bir başarı yakalandı. BİLSEM öğrencisi Ferudun Balaban fizik alanında geliştirdiği projesiyle Türkiye’ye Malatya’dan birincilik getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘göğsümüzü kabartan gelişme’ diyerek Malatya BİLSEM öğrencisi Ferudun Balaban’ın AB birinciliğini anlattı. Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 yıl sonra Türkiye’nin Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda Malatya’dan birincilikle buluştuğunu söyledi.

Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması’na bu yıl 34 ülkeden 114 proje yarıştı. TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye’den 6 genç bilim adayı projeleriyle katıldı. Toplamda Türkiye’den yarışmaya katılan 6 projeden 5’i, sekiz ödül kazandı.

Türkiye’yi 2005 yılından bu yana birincilikle buluşturan proje ise fizik alanından BİLSEM öğrencisi Ferudun Balaban’dan geldi. Balaban’nın projesi Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları yarışmasında birincilik almasının yanı sırada bir de Wolfram özel ödülünü kazandı. Bilişim Vadisi’nden konuşan Bakan Varank, Malatya’dan Ferudun Balaban’ın gurur verici haberini, “2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk. Malatya’dan BİLSEM öğrencimiz Feridun Balaban, Fizik alanındaki Fotovoltaik Hücre Yapımı projesiyle hem birincilik ödülü hem de Wolfram özel ödülünü kazandı. Böylece 2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk” paylaşımıyla duyurdu.

Malatya’da özel bir kolejde okuyan ve aynı zamanda BİLSEM öğrencisi olan Ferudun Balaban’ının birinciliği üzerine Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından #GururumuzMalatya’ etiketiyle, “Feridun Balaban’ın Hazırladığı Proje AB Genç Bilim İnsanları Yarışmasında Tüm Kategorilerde Birinci Olarak, Avrupa da Tarih Yazdı” paylaşımında bulundu.

Öte yandan, Türkiye’ye Malatya’dan gelen birincilik üzerine başta Malatya Milletvekilleri olmak üzere birçok siyasi ve özel kurum temsilcililerinden de tebrik mesajları yayınlandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medyadan Balaban’ın başarısını, “TED Malatya Koleji BİLSEM öğrencisi Feridun Balaban AB Genç Bilim İnsanları ettik yarışmasında Fizik Alanında Avrupa http: // 1.si oldu. Bize bu yaşatan sevgili Feridun’a, ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” ifadeleriyle kutladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, samimi bir açıklamayla, “Feridun Balaban AB Genç İnsanları Yarışmasında Fizik Alanında Birincilik Ödülü alan #Malatya Yeşilyurt ve Sanat Merkezi Öğrencisi Feridun Balaban evimizi, öğretmenini Bilimini ve ailesini kutlamayı sürdürecek.” Balaban’ı tebrik etti.