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Anasayfa / Ekonomi / 16 Öğretim Üyesi Alınacak

16 Öğretim Üyesi Alınacak

16 Öğretim Üyesi Alınacak
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16 Öğretim Üyesi Alınacak

Yeditepe Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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