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16 Öğretim Üyesi Alınacak

16 Öğretim Üyesi Alınacak
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16 Öğretim Üyesi Alınacak

KTO Karatay Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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