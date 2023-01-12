16 Öğretim Üyesi Alınacak

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İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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