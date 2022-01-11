16 ikametten hırsızlık zanlıları yakalandı

Samsun’da 16 ayrı ikametten hırsızlık yapan zanlılar ile 3 iş makinesinin taşıt tanıma çiplerini çalan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı, Çakırlar Yalı ve Yeşilyurt Mahallelerinde 16 ayrı ikamette hırsızlık olayı meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda tespit edilen 9 şahıs ile suç eşyasını satın alan 2 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs yakalandı. Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 2 kurusıkı tabanca, 42 adet regapen ibareli sentetik ecza hapı (narkotik madde), 0,26 gr metamfetamin, 4 adet televizyon, 1 adet LCD monitör, 1 adet bilgisayar yazıcısı, 2 adet hoparlör, 2 adet ot biçme makinesi ve sırt aparatı, 3 adet matkap, 2 adet spiral makinesi, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet 2 demlikli bakır semaver, 1 adet elektrikli semaver ile 1 adet ağaç kesme motoru elde edilerek el konuldu.

3 bin 677 litre mazot teslim edildi

Tekkeköy ilçesinde nakliye ve hafriyat üzerine faaliyet gösteren şirketin otoparkında bulunan 3 adet iş makinesine ait taşıt tanıma çipi çalındı. Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde bulunan 5 ayrı akaryakıt istasyonundan 6 bin 917 litre mazotun alınması suretiyle meydana gelen hırsızlık olayına karışan toplam sekiz şüpheli şahıstan 6’sı Çarşamba ilçesinde yakalandı. Diğer 2 şahsın kiralık araç ile İzmir’e gittikleri tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü arasında koordine kurularak şahıslar yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin 917 litre mazotun 3 bin 677 litresi elde edilerek ilgili firmaya teslim edildi.