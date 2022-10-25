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Anasayfa / Ekonomi / 157 Sürekli İşçi Alınacak

157 Sürekli İşçi Alınacak

157 Sürekli İşçi Alınacak
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157 Sürekli İşçi Alınacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 Sürekli İşçi alacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya Sürekli İşçi alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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