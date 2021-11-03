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Anasayfa / Ekonomi / 153 Meslek Personeli alınacaktır!

153 Meslek Personeli alınacaktır!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 153 Meslek Personeli alacağını duyurdu.

153 meslek personeli alınacaktır!
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153 Meslek Personeli alınacaktır!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 153 Meslek Personeli alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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