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151 Öğretim Üyesi Alınacak
Hacettepe Üniversitesi 151 Öğretim Üyesi alıyor.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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