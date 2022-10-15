15 yıl sonra bir ilk!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü haftasında Fransa’nın Monaco takımını 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa da 15 yıl sonra en farklı galibiyetini elde etti. Abdullah Avcı ise bordo-mavililerin başında Avrupa da ikinci galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Monaco ile karşılaşan bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 145 karşılaşma oynadı. Söz konusu maçlarda 52 galibiyet, 37 beraberlik, 56 yenilgi aldı. Trabzonspor, Monaco takımı ile oynadığı maçla birlikte UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında düzenlenen Avrupa’nın 2 numaralı kupasında 91. maçına çıktı. Sahadan rakibi karşısında 4-0’lık sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, galibiyet sayısında da öne geçti. UEFA Kupası’nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 91 maçın 35’nde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 34 maçta ise yenildi. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 125 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 126 gol gördü.

15 YIL SONRA GELEN EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk’un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0’lık sonuçla mağlup ederek, 145 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Bordo-mavililer, evinde ağırladığı Fransız ekibi karşısında ise sahadan 4-0’lık sonuçla ayrılarak 15 yıl sonra Avrupa’daki en farklı galibiyetini almış oldu. (iha)