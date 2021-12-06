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15 Temmuz gecesinin kahramanı Siirt’e Emniyet Müdürü oldu

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesinde Malatya’da hainlere yönelik çalışmalarda önemli görevler üstlenen dönemin Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele (TEM) Şubesi eski müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Emniyet Müdürü oldu.

15 temmuz gecesinin kahramanı siirt’e emniyet müdürü oldu
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15 Temmuz gecesinin kahramanı Siirt’e Emniyet Müdürü oldu

HÜSEYİN KOCAMAN

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesinde Malatya’da hainlere yönelik çalışmalarda önemli görevler üstlenen dönemin Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele (TEM) Şubesi eski müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Emniyet Müdürü oldu.

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz’ın emekli olmasından sonra boşalan İl Emniyet Müdürlüğü görevine Daire Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırımoğlu atandı. Yıldırımoğlu, Siirt’e giderek görevine başladı.

Yıldırımoğlu, Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken,

15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi, darbe girişimcisi olan general ve subayların karargahtan gözaltına alınmasında önemli görevler üstlenmişti.

Yıldırımoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce ise Ocak 2016’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya’daki yapılanmasının çözmüş ve 3’ü il imamı olan mütevelli heyet üyeleri operasyonla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yıldırımoğlu, 2. Ordu Karargahına girerek darbe girişiminde bulunan general ve subayları gözaltına almıştı.

Yıldırımoğlu, Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinin ardından TEM Daire Başkan Yardımcısı olarak görevine atanmıştı.

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