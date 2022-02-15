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Anasayfa / Asayiş / 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kalaşnikof tüfek ele geçirildi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kalaşnikof tüfek ele geçirildi

15 temmuz demokrasi otogarı’nda kalaşnikof tüfek ele geçirildi
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İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda gerçekleştirilen trafik uygulamasında taksi yolcusunun bagaj eşyasında AK-47 tipi kalaşnikof tüfek ve 108 adet fişek ele geçirildi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. 11 Şubat’ta düzenlenen uygulama sırasında durdurulan bir ticari taksi içerisinde bulunan B.V. isimli kişinin şüpheli hareketler sergilediği gözlemlendi. Şüphelinin bagaj eşyasını kontrol eden ekipler koli içerisine gizlenmiş 1 adet AK-47 tipi Kalaşnikof tüfek ve 108 adet fişek ele geçirdi. Şüpheli B.V., ele geçirilen malzemelerle birlikte emniyete götürüldü. Olay ile ilgili yapılan detaylı araştırmalarda şüphelinin koliyi Van’dan gelen bir otobüsten teslim aldığı belirlendi. Kolinin asıl sahibinin D.I. isimli bir kişi olduğu anlaşıldı. Şüpheli D.I.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Konu ile ilgili yakalanan B.V. “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan 12 Şubat günü sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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