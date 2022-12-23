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Anasayfa / Ekonomi / 15 Sözleşmeli Personel Alınacak

15 Sözleşmeli Personel Alınacak

15 Sözleşmeli Personel Alınacak
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15 Sözleşmeli Personel Alınacak

TİKA 15 Sözleşmeli Personel Alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 15 adet personel, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Başkanlığımızca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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