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Anasayfa / Ekonomi / 15 Öğretim Üyesi Alınacak

15 Öğretim Üyesi Alınacak

15 Öğretim Üyesi Alınacak
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15 Öğretim Üyesi Alınacak

Bitlis Eren Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.bitliseren.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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