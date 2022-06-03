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Anasayfa / Ekonomi / 15 Öğretim Üyesi Alınacak

15 Öğretim Üyesi Alınacak

15 Öğretim Üyesi Alınacak
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15 Öğretim Üyesi Alınacak

İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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