DOLAR

13,6023$% 0.05

EURO

15,4672% 0.61

STERLİN

18,4232£% 0.1

GRAM ALTIN

811,89%-0,73

ÇEYREK ALTIN

1.320,00%-0,52

BİTCOİN

600087฿%4.95522

İmsak Vakti a 05:49
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / 15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı

15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı

15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muğla’nın Milas ilçesinden Yunanistan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin içerisinde bulunduğu yelkenli sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken,15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarından bindikleri 15 metrelik yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına oradan da İtalya’ya gitmeye çalışan 111 düzensiz göçmen, ihbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekiplerinin Güllük Körfezi’nde gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. 2 organizatörün gözaltına alındığı operasyon kapsamında yakalanan göçmenler ifade işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilecek.

İfadeleri devam eden iki organizatörün ise Milas Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Batman’da internet ve elektrik kablolarına dadanan hırsızlar JASAT’tan kaçamadı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.