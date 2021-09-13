15 litre kaçak i̇çki ele geçirildi!

15 litre kaçak içki ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 15 litre kaçak içki ele geçirildi.

Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; Fahri Koçyiğit Sokakta meydana gelen Faili Meçhul bisiklet hırsızlığının şüphelisi yakalanmış çalınan bisiklet mağdura teslim edildi. 2 yağma gasp konusunun şüphelileri yakalanmış zorla çalınan para ve telefonlar mağdura teslim edildi. Buhara Caddesinde yapılan uygulamada bir şahısın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi. Taştepe Mahallesi’nde meydana gelen ikamet kurşunlama olayının şüphelisi yakalanmış, kayıp olarak aranan bir kişi bulunmuş, basit yaralama suçundan aranan bir kişi yakalandı. Akpınar’da bir iş yerinde 15 litre kaçak alkol tespit edilmiş kaçak alkole el konulmuş şüpheli şahıs işlem yapıldı. Hanımınçiftliği Mahallesinde yapılan uygulamada bir şahıstan 1 adet pompalı tüfek alınmış tüfek ve şüpheli ilgili birime teslim edildi.

(Bülten)