DOLAR

8,4311$%-0.31

EURO

9,9638%-0.5

STERLİN

11,6766£%-0.43

GRAM ALTIN

485,99%-0,01

ÇEYREK ALTIN

7.777,26%-0,12

BİTCOİN

379333฿%-3.01446

İmsak Vakti a 04:37
Malatya AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / 15 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi!

15 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 15 litre kaçak içki ele geçirildi.

15 litre kaçak i̇çki ele geçirildi!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

15 litre kaçak içki ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 15 litre kaçak içki ele geçirildi.

Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; Fahri Koçyiğit Sokakta meydana gelen Faili Meçhul bisiklet hırsızlığının şüphelisi yakalanmış çalınan bisiklet mağdura teslim edildi. 2 yağma gasp konusunun şüphelileri yakalanmış zorla çalınan para ve telefonlar mağdura teslim edildi. Buhara Caddesinde yapılan uygulamada bir şahısın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi. Taştepe Mahallesi’nde meydana gelen ikamet kurşunlama olayının şüphelisi yakalanmış, kayıp olarak aranan bir kişi bulunmuş, basit yaralama suçundan aranan bir kişi yakalandı. Akpınar’da bir iş yerinde 15 litre kaçak alkol tespit edilmiş kaçak alkole el konulmuş şüpheli şahıs işlem yapıldı. Hanımınçiftliği Mahallesinde yapılan uygulamada bir şahıstan 1 adet pompalı tüfek alınmış tüfek ve şüpheli ilgili birime teslim edildi.

(Bülten)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Belediyeye Ait Mazotu Çalarken Yakalandı!

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.