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Anasayfa / Asayiş / 15 kişi yaralanmıştı, otobüs kaza yerinden kaldırıldı

15 kişi yaralanmıştı, otobüs kaza yerinden kaldırıldı

15 kişi yaralanmıştı, otobüs kaza yerinden kaldırıldı
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde 15 kişinin yaralandığı kazanın ardından şarampole devrilen yolcu otobüsü vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bugün sabah saatlerinde Bitlis’ten Van istikametine gitmekte olan 21 BY 095 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmiş, kazada 15 kişi yaralanmıştı. Yaralıların Tatvan ve Bitlis Devlet Hastanelerindeki tedavileri sürerken, meydana gelen kaza sonrası şarampole yuvarlanan otobüs, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Daha sonra tıra yüklenen otobüs, kaza yerinden alındı.

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