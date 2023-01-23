DOLAR

18,8095$% 0

EURO

20,4150% -0.02

GRAM ALTIN

1.181,75%-0,25

ÇEYREK ALTIN

1.925,00%-0,72

TAM ALTIN

7.836,00%-0,25

BİTCOİN

428329฿%-0.21778

Akşam Vakti a 17:42
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya‘da 15 gün önce yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan yabancı uyruklu kız çocuğu yaşam mücadelesini kaybetti.
Malatya-Ankara çevreyolu Ticaret ve Sanayi Odası yakınlarında 8 Ocak 2023 günü yaşanan kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İman Humaydi(10)’ye araç çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Burada yoğun bakımda tutulan yaralı kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi Malatya Şehir Mezarlığında defnedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Patlama yaşanan binanın üçüncü katı adeta yok oldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.