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15 dönüm sera yerle bir oldu

15 dönüm sera yerle bir oldu
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Adıyaman’da 15 dönüm kapalı alana sahip sera yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü. Serada ki tonlarca ürün çürüdü.

Adıyaman merkez Çemberlitaş köyü yakınlarında Türkiye Petrollerinin sondaj kuyularından çıkan sıcak suyla ısıtılan 15 dönümlük sera kar yağışıyla yerle bir oldu. Domates ve salatalık yetiştirilen seranın üzerindeki naylonlar yırtılarak seranın içerisinde kar yığınları oluşturdu. Daha sonra ise seranın iskeleti yıkıldı. Çöken serada tonlarca ürün çürüyerek çöpe atıldı. Seranın iskeletinin büyük bir kısmı kullanılmaz hale gelirken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Afet İşleri Şube Müdürlüğünden ekipler hasar tespiti yaptı. Ürün kaybı yaklaşık 5 milyon olurken, iskeletin yıkılmasından dolayı oluşan zarar ise 15 milyon TL olduğu belirtildi.

Seranın sahibi Abuzer Hacıoğlu, 300 ton domates, 180 ton salatalık ürün kaybı yaşadıklarını ve iskeletle birlikte 20 milyon TL’ye yakın zararlarının olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, “20 dönüm alana kurulu olan ve 15 dönüm kapalı olan seramız son zamanlarla yağan kar ile yıkıldı. Kaybımız büyük. Antalya’da, Giresun’da, Malatya’da veya başka illerde yaşanan doğal afetlerde Cumhurbaşkanımız vatandaşın ve üreticisinin yanında oldu. Tüm destekleri sağladı. İnşallah devletimiz zararımızı giderir diye umut ediyoruz” dedi.

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