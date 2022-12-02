145 Sözleşmeli Personel Alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 Sözleşmeli Personel alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 145 pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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