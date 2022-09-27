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Anasayfa / Ekonomi / 14 Öğretim Üyesi Alınacak

14 Öğretim Üyesi Alınacak

14 Öğretim Üyesi Alınacak
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14 Öğretim Üyesi Alınacak

Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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