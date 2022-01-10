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Anasayfa / Asayiş / 14 kavanoz ve plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo esrar ele geçirildi

14 kavanoz ve plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo esrar ele geçirildi

14 kavanoz ve plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo esrar ele geçirildi
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 14 kavanoz ve plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile Jandarma KOM ekipleri, değerlendirdikleri ihbar üzerine H.G. isimli şahısın evinde arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeğinin de eşlik ettiği arama neticesinde 14 kavanoz ve bir plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan H.G., jandarma komutanlığındaki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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