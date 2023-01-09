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14 ilçede karla mücadele devam ediyor

14 ilçede karla mücadele devam ediyor
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14 ilçede karla mücadele devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye başladı. Bu kapsamda Malatya il genelinde kapalı olan 14 yerleşim yerinde yol açma, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri meteorolojik bilgiler doğrultusunda çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Malatya merkeze ilk karın düşmesiyle birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Ekipler Malatya merkez başta olmak üzere kırsal kesimlerde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler yağıştan dolayı kapalı olan yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

Karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, kırsal kesimlerde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle; Arapgir ilçesi Saluşağı, Tarhantaş, Dibek, Suceyn, Yeşilyayla yerleşim yerinde, Arguvan ilçesi Çobandere, Çakmak, Kuruttaş, Göçeruşağı, Koçak yerleşim yerinde, Kale ilçesi Uzunhüseyin, Karahüseyin, Kozluk, Çanakcı yerleşim yerinde yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Malatya il genelinde kapalı olan 14 yerleşim yerinde yol açma, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. (Bülten)

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