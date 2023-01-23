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14 el ateş etti, “Hani yok mu alkış” diyerek alkış istedi!

14 el ateş etti, “Hani yok mu alkış” diyerek alkış istedi!
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14 el ateş etti, “Hani yok mu alkış” diyerek alkış istedi!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü bir maganda, bir yandan alkol alırken bir yandan da tabanca ile 14 el ateş etti. Şarjörü boşattıktan sonra “Hani yok mu alkış diyerek?” alkış isteyen maganda, vincin tepesinden “Afiyet olsun” diye bağırıp bir de selamlama yaptı.

Olay, Nilüfer ilçesindeki Kayapa Göleti civarındaki piknik alanında meydana geldi. Birçok kişinin araç içerisinde alkol aldığı görülen bölgede, 10 metrelik vincin sepetine çıkan bir kişi, vinç en tepe noktasına çıktığında, çevredeki diğer alkol alan şahıslara “Komşular afiyet olsun” diyerek seslenip elindeki alkol şişesini gösterdi. Bu hareket üzerine diğer alkol alan kişiler de vinçteki kişiyi alkışlamaya başladı. Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran sepetteki maganda, bir yandan alkol almaya çalışırken diğer eliyle de tabancayla 14 el ateş etti.

Şarjörü boşaltığında “Hani yok mu alkış?” diye tekrar seslenen maganda, alkollü kişilerce bir kez daha alkışlandı. O sırada o bölgede olan bir vatandaş, yaşanan bu dehşete düşürücü olayı cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada yayılan görüntülere kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Olaya ilgili gerekli çalışmanın yapıldığı bildirildi. (İHA)

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