13 yıldır koruyucu ailelik yapıyorlar

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya’da yaşayan 2 çocukları olan Yıldırım ve Mehtap Yaşbay çifti, 13 yıl önce koruyucu aile olarak yanlarına aldıkları 19 yaşındaki Y.Ö. isimli genç kız şimdilerde üniversite okuyor. Duyanların içini ısıtan hikâyelerini anlatan baba Yıldırım Yaşbay, tam bir aile bütünlüğü kurduklarını dile getirerek, “Çok kısa bir süre içerisinde tamamen bir aile olduk. Yani hiçbir şekilde yaklaşık 13-14 sene oldu koruyucu aile olalı. Bir kere bile içimden kızım için ‘öz evladım değil’ deyip akılımdan dahi geçirmedim” dedi.

Koruyucu aile uygulaması korunma ihtiyacı olan ve biyolojik ebeveyni ile yaşama olanağı bulunmayan çocukların bu ihtiyaçlarını karşılayacak bir aile yanında bakılması ve gelişiminin desteklenmesi amacını taşıyan bir sosyal hizmet modelidir. Bu model ile Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde bulunan ve şimdilerde 19 yaşında olan Y.Ö. isimli genç kız koruyucu ailesiyle birlikte mutlu e huzurlu bir yaşam sürüyor.

6 yaşında koruyucu ailesi tarafından alınan Y.Ö. ailesinin desteği ve çabalarıyla üniversite öğrencisi oldu. Koruyucu anne ve babası Y.Ö.‘yü diğer iki kızlarından ayır etmediklerini, eğitimi ve mutluluğu için her şeyi yaptıklarını söylediler.

“DESTEKLEYENLERDE OLDU, DESTEKLEMEYENLER DE”

3 çocuk babası Yıldırım Yaşbay, koruyucu aile olma sürecini anlatarak, “Koruyucu aile olmayı 2 aşamada düşündük. Birincisi özellikle sokak çocuklarını gördükçe bile duygulanan bir yapımız vardı. İkincisi de eşimle birlikte ara sıra koruma ve bakım altındaki çocukları ziyarete gidiyorduk. Bizde en azından bir çocuğun elinden tutabilirsek ne mutlu bize dedik ve koruyucu aile olmaya karar verdik. İlk başta çok olumlu yaklaşan ve ‘ne güzel bir şey keşke bizde yapsak’ diyenlerde oldu, kendi çocuğunuz var zaten neden başkasının çocuğunu da katıyorsunuz’ diyenlerde oldu. Ama zaman geçtikçe çevremizdeki herkesin ‘keşke bizde yapabilsek’ fikrine döndüğünü gördük. Bu da bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“TAMAMEN BİR AİLE OLDUK”

“Bir kere bile içimden kızım için ‘öz evladım değil’ sözünü aklımdan dahi geçirmedim” diyen baba Yaşbay, “Kızımızı 6 yaşındayken yanımıza aldık. Kızım şu an 19 yaşında ve Kıbrıs’ta üniversitede okuyor. Orada da diğer kızımla ayrılmadılar. Aynı üniversitede, aynı yurtta ve aynı odada kalıyorlar. İlk başta ne biz ne de kızımız zorlanmadı. Kızım çok sıcak yaklaştı bize, bizde kızımıza aynı şekilde yaklaştık. Çok kısa bir süre içerisinde tamamen bir aile olduk. Yani hiçbir şekilde yaklaşık 13-14 sene oldu koruyucu aile olalı. Bir kere bile içimden kızım için ‘öz evladım değil’ deyip akılım dahi geçirmedim. Kızımın da aynı şekilde aklından bizden için ‘öz anne ve babam değil’ gibi bir düşünce girdiğini düşünmüyorum. Yani tam bir aile bütünlüğümüz oldu. Büyük kızımla aynı yaştalar ve ben hep şunu söylerim, öz kardeşlerin bile bu kadar anlaştığını görmedim. Gerçek bir aile olmayı başardığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“KIZIMIZA YUVA OLMAYA ÇALIŞTIK”

Mehtap Yaşbay ise, koruyucu aile olma isteğinin hep içinde olduğunu vurgulayarak, “Koruyucu anne olma isteğim koruma ve bakım altındaki çocukları ziyaret ettiğimde çocukları görüyordum ve kendimi de kıyaslıyordum. Annesi olursam onun üstesinden nasıl kalkarım diye düşünüyordum. Evlendikten sonra eşim bu konuyu açtı bir çocuğa destek olalım. Bende aynı istekteydim. Daha sonra kararlaştırdık ve eşim ile birlikte başvuru yaptık. Bizim amacımız çocuğu ailesinden ayırmak değil, çocuğu geleceğe yetiştirmekti. Aile ile birlikte yaşamak özel bir duygu. Biz de kızımıza yuva olmaya çalıştık. Bir çocuğa destek olmak isteyen annelerin, babaların hiç düşünmeden koruyucu aile olmalarını isterim. Anne ve babanın ortak kararının olması çok önemli” diye konuştu.

“MALATYA İÇİN BU SAYI YETERLİ DEĞİL”

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen de, koruyucu ailenin önemini dile getirerek Malatya’daki koruyucu aile sayının artırılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Malatya ilinde 41 koruyucu aile yanında 46 çocuğumuz var. Ama Malatya için bu sayı yeterli değil. Bu sayı 2012 yılından önce ortalama 7-8 aile ve çocuk sayısı civarında giderken Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin 2012 yılında başlatmış oldukları ‘Gönül Elçileri Projesi’ ile koruyucu aile tanıtımı büyük bir ivme kazandı. İllerde Valilerimizin eşleri başkanlığında oluşturulan komisyonlarla koruyucu aile tanıtımı yapıldı. Tabii koruyucu aile yanında olan evlatlarımızın öz aileleri de var. Öz aileleriyle bağları kopmadan onlarla görüşmelerini sağlıyoruz. Biz çocuklarımızı koruyucu aile yanına verirken de istiyoruz ki bu ailemizde olduğumuz gibi onlara örnek rol model olsunlar, geleceğe ışık tutsunlar, idealleri olsun ve güzel bir eğitim alarak topluma faydalı birer birey olsunlar diye devlet korumasında olan çocukları uygun ve şartları taşıyan ailelerle birebir yerleştirme yapıyoruz. Malumunuz olduğu üzere 30 Haziran, Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararnameyle Koruyucu Aile Günü olarak ilan edildi. Bizde bugünden başlayarak koruyucu ailelerimizi ziyaret ediyoruz, yapacağımız faaliyetler hakkında kendileriyle görüş alış verişinde bulunuyoruz. Koruyucu aile birimimizdeki görevli elemanlarımızla birlikte koruyucu aile olan Yıldırım Bey ve Mehtap Hanım’ı hanelerinde ziyaret ettik. Koruyucu aile yanında olan kızımız Y.Ö. kendi öz kızlarıyla birlikte üniversiteye gidiyor. Bunları duydukça çok seviniyoruz. Bu konuda ilimizdeki STK’ların da desteklerini bekliyor. İl Müdürlüğümüze davet ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.