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Anasayfa / Ekonomi / 13 sözleşmeli personel alınacak

13 sözleşmeli personel alınacak

13 sözleşmeli personel alınacak
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13 sözleşmeli personel alınacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz  birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4.  maddesinin  (B) fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 2’nci  maddesinin  (b)  fıkrası  gereğince’’  Yazılı  ve/veya  sözlü  sınav  yapılmaksızın,  KPSS(B) grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle’’  sözleşmeli  personel  alınacaktır.  Tüm başvurular e-Devlet  şifresi  kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi  üzerinden  elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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