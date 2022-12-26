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13 Öğretim Üyesi Alınacak

13 Öğretim Üyesi Alınacak
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13 Öğretim Üyesi Alınacak

Yeditepe Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerinde  açık  bulunan  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanununun 23, 24. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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