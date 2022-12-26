13 Öğretim Üyesi Alınacak

Yeditepe Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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