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Anasayfa / Ekonomi / 13 öğretim üyesi alınacak

13 öğretim üyesi alınacak

13 öğretim üyesi alınacak
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13 öğretim üyesi alınacak

Düzce Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz  birimlerine;  2547  sayılı  Kanunun,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma   Yönetmeliğinin   ve   Üniversitemiz   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atama   Ek Koşulları’nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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