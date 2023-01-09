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Anasayfa / Ekonomi / 13 Öğretim-Araştırma Görevlisi alınacak

13 Öğretim-Araştırma Görevlisi alınacak

13 Öğretim-Araştırma Görevlisi alınacak
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13 Öğretim-Araştırma Görevlisi alınacak

İstinye Üniversitesi 13 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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