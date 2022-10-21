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Anasayfa / Ekonomi / 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Alınacak

13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Alınacak

13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Alınacak
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13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Alınacak

Fırat Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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