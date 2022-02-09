DOLAR

13,5949$%0.23

EURO

15,5301%0.19

STERLİN

18,4473£%0.28

GRAM ALTIN

798,09%0,18

ÇEYREK ALTIN

1.298,00%0,15

BİTCOİN

592137฿%-2.00327

Öğle Vakti a 12:46
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / 12 suç kaydı olan şüpheli, televizyon çalınca yakayı ele verdi

12 suç kaydı olan şüpheli, televizyon çalınca yakayı ele verdi

12 suç kaydı olan şüpheli, televizyon çalınca yakayı ele verdi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Elazığ’da 12 suç kaydı bulunan şüpheli, bir ikametten LCD televizyon çalınca yakayı ele verdi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ikametten LCD televizyon çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelinin 12 suç kaydı bulunan M.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli, belirlenen adresine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda ise hırsızlık olayına konu televizyonun da ele geçirilerek sahibine teslim edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Üsküdar’da freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.