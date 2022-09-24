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Anasayfa / Ekonomi / 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak
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12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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