12 Öğretim Üyesi Alınacak

18,2414$% -0.01
18,4938€% 0.95
1.013,17%0,62
1.663,00%0,36
6.631,00%0,41
406235฿%2.84639
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.” ifadelerine yer verildi.
Öğretim Görevlisi Alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.