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12 Öğretim Görevlisi Alınacak

12 Öğretim Görevlisi Alınacak
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Aksoğan Tur
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12 Öğretim Görevlisi Alınacak

Haliç Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

Aksoğan Tur

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