11 yöresel ürünün tescil belgesi alındı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından açıklanan Türk Patent ve Marka Kurumuna Coğrafi İşaret Tescil Başvurularında Malatya’nın ilk sıralarda yer almasının sevincini yaşıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu sürece büyük bir destek verdik. 11 yöresel ürünümüzün tescil belgesini alırken, 20’ye yakın başvurumuz bulunuyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) Ocak-Haziran 2022 döneminde yapılan yerli patent başvurularında Malatya, üst sıralarda yer aldı. Balıkesir ve Bursa ile birlikte ilk üç sırada yer alan Malatya’nın Coğrafi İşaret Tescil Sürecinde yakaladığı başarılı süreçte Yeşilyurt Belediyesinin büyük katkısı bulunuyor.

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleşen çalışmalar neticesinde bugüne kadar; Yeşilyurt Dalbastı Kirazı, Banazı Karası Üzümü, Kiraz Yaprağı Sarması, Malatya İçli Köftesi, Malatya Analı Kızlı / Tiritli Köfte, Malatya Tandır Ekmeği, Malatya Kurabiyesi, Malatya Tevek Yaprağı Sarması, Malatya Erik Ekşisi, Malatya Bilik Ekmeği ve Malatya Yassı Kadayıfı’nın Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri alındı.

Yeşilyurt Belediyesinin Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olduğunu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bugüne kadar yaptıkları etkin ve kararlı çalışmalar neticesinde 11 yöresel ürünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldıklarını, 20’e yakın ürün için de başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Malatya ve Yeşilyurt’un gastronomisini tanıtmak ve daha geniş kesimlere aktarmak için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi süreçlerini titizlikle takip ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) Ocak-Haziran 2022 döneminde yapılan yerli patent başvurularında Malatya’nın üst sıralarda yer almasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Malatya’nın tarihi, kültürü, medeniyeti ve yemeklerinin turizme kazandırılması için Yeşilyurt Belediyesi olarak büyük bir atılım içerisinde olduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya’nın geleneksel hayatının vazgeçilmez parçası olan yemek kültüründeki o eşsiz lezzetleri tanıtmak ve hak ettiği değere kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından açıklanan Türk Patent ve Marka Kurumuna Coğrafi İşaret Tescil Başvurularında Malatya’nın ilk sıralarda yer almasında Yeşilyurt Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların büyük bir katkısı olduğu kanaatindeyim. Yeşilyurt Kent Konseyimizle ile ortaklaşa yaptığımız çalışmalar neticesinde bugüne kadar 11 farklı ürünümüzün tescil belgelerini aldık, şu an itibariyle başvurusunu yaptığımız 20’e yakın ürünümüz içinde Türk Patent ve Marka Kurumundan yanıt bekliyoruz. Bu ürünlerimizin de tescil belgesini almayı ümit ediyoruz. Bu arada başvuru çalışması için ön hazırlığını yaptığımız 11 farklı ürünümüz daha bulunmaktadır, ekiplerimiz şu anda bu ürünlerimizin dosyalarını hazırlıyorlar, tamamlandığı zaman Türk Patent ve Marka Kurumuna göndereceğiz. Doğu Anadolu Bölgesinde ne fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel bir yönetim olarak, Malatya’nın yemekleri ve tarımsal ürünlerinin daha yakından tanınması ve bilinmesi adına hayata geçen projelere katkılarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.

Malatya’nın gastronomi ve kültür kenti olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, “ Malatya’nın gastronomi alanındaki güçlü potansiyelini iç ve turizme kazandırıp kentimizin turizm yapısını hareketlendirmek ve daha fazla turistin kentimize gelmesini sağlamak adına son dönemlerde ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapılıyor. Milletvekillerimiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerimizle birlikte çalışarak gastronomi alanında ne kadar iddialı olduğumuzu gözler önüne seriyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla başlatılan ve devam eden çalışmaların meyvelerini ise teker teker topluyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak da bu çalışmalar içerisinde aktif bir şekilde yer alıp, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra vegan ve vejeteryan yemekleri ile kahvaltılıklarıyla zengin bir yemek menüsüne sahip Yeşilyurt mutfağının hak ettiği değeri görmesi, tanınması ve bilinmesi için Lezzet Vadisi projemiz çatısı altında önemli projeleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Yöresel ürünlerimizin tanıtımı ve tescil belgelerine kavuşma süreçlerinde katkılarını esirgemeyen Yeşilyurt Kent Konseyimize ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi. (Bülten)