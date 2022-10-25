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Anasayfa / Ekonomi / 11 Öğretim Üyesi Alınacak

11 Öğretim Üyesi Alınacak

11 Öğretim Üyesi Alınacak
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11 Öğretim Üyesi Alınacak

Gümüşhane Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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