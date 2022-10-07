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Anasayfa / Ekonomi / 11 Öğretim Üyesi Alınacak

11 Öğretim Üyesi Alınacak

11 Öğretim Üyesi Alınacak
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11 Öğretim Üyesi Alınacak

Batman Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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