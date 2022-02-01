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Anasayfa / Asayiş / 108 bin TL’lik hırsızlık yapan şüpheli aynı gün yakalandı

108 bin TL’lik hırsızlık yapan şüpheli aynı gün yakalandı

108 bin tl’lik hırsızlık yapan şüpheli aynı gün yakalandı
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir şahsa ait 100 bin TL değerinde altın ve 8 bin TL çalan şüpheli Jandarma ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay; Korkuteli İlçesi Kevzer Mahallesinde 31 Ocak Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; D.B. isimli şahsa ait 100 bin TL değerinde 125 gram altın ve 8 bin TL çalındı. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde olayın A.M. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından aynı gün düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındı.

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