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102 tarihi eseri 200 bin liraya satmak isterken yakalandılar

102 tarihi eseri 200 bin liraya satmak isterken yakalandılar
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Diyarbakır’da Bizans ve Roma dönemlerine ait 102 adet tarihi eseri 200 bin TL’ye satmak isteyen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kayapınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri 200 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları belirlendi. Şüpheliler Medya Mahallesi’nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 33 adet gümüş ve 69 adet bronz sikke olmak üzere toplam 102 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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