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Anasayfa / Ekonomi / 100’den çok öğretim üyesi alınacak

100’den çok öğretim üyesi alınacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

100’den çok öğretim üyesi alınacak
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100’den çok öğretim üyesi alınacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak Esaslara  İlişkin  Yönetmelik,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi  hükümleri  ve  Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  hükümleri  uyarınca  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  İlan  edilen  kadrolara  uygun  olmadığı  anlaşılan  başvurular  geçersiz sayılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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