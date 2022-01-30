DOLAR

13,5513$%-0.96

EURO

15,1222%-0.94

STERLİN

18,1617£%-0.88

GRAM ALTIN

777,23%-1,36

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,07

BİTCOİN

514937฿%0.71268

İmsak Vakti a 06:03
Malatya PARÇALI BULUTLU -6°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / 10 yıldır aranan şüpheli yakalandı

10 yıldır aranan şüpheli yakalandı

10 yıldır aranan şüpheli yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, işlediği 3 ayrı suçtan hakkında toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yakalama kararı olan kişiler hakkında çalışmalarını sürdüren, ekipler sürekli kılık kıyafet değiştiren ve yurt dışına kaçtığı tahmin edilen Serdar Z.’nin (33), Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Şüphelinin Doğanpınar Mahallesinde saklandığı eve JASAT, Edincik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle gün aydınlanınca operasyon düzenlendi. Z. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında, nitelikli cinsel saldırı´suçundan 12 yıl 6 ay, birden fazla kişi tarafından silahla yağma´ suçundan 10 yıl, `cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere, toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar Z., tutuklanarak Bandırma 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

FETÖ üyesi şüpheli hareketlerde bulununca yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.