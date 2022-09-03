10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Kamu İhale Kurumu 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edeceğini duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından 10-11-12 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak sınav sonuçlarına göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere; aşağıda I/B bölümünde özel şartlar tablosunda gösterilen 5 (beş) pozisyon unvanı için toplam 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

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