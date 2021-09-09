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10 Şoför İstihdam Edilecek!
Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş bünyesinde İş-Kur İEP programı kapsamında Şehir İçi Toplu Ulaşım Aracı kullanabilecek 3 ay süre ile (Süre Sonunda En Az % 50 Sini Daimi Olarak Devam Edeceği) 10 Şoför Alımı Yapılacağını Duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”14.09.2021 saat 14.00 ‘da Kültür Park Sosyal Tesisleri Çok Amaçlı Salonda Noter Huzurunda Kura Çekimi İle Alımlar Yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Personel Taşıma Hizmeti Alınacak!
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