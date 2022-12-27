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Anasayfa / Ekonomi / 10 Öğretim Üyesi Alınacak

10 Öğretim Üyesi Alınacak

10 Öğretim Üyesi Alınacak
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10 Öğretim Üyesi Alınacak

Galatasaray Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tııklayınız…

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