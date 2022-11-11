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Anasayfa / Ekonomi / 10 Öğretim Üyesi Alınacak

10 Öğretim Üyesi Alınacak

10 Öğretim Üyesi Alınacak
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10 Öğretim Üyesi Alınacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “1- Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. ve 24. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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