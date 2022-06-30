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10 Öğretim Görevlisi Alınacak

10 Öğretim Görevlisi Alınacak
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10 Öğretim Görevlisi Alınacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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