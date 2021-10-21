10.Hafta Yasin Kol’un Düdüğüyle Başlayacak!

Süper Lig’in 10.haftasında oynanacak karşılaşmada görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Yeni Malatyaspor’un sahasında bu akşam Altay’ı konuk edeceği karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 10.haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın açılışında Yeni Malatyaspor ile Altay arasında oynanacak maçta Yasin Kol, Özgür Ertem ve Cemil Tunç hakem üçlüsü görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak. Ligde oynanacak diğer maçlarda görev yapacak hakemler ise şöyle:

23 EKİM CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor – Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü – GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Konyaspor – Kayserispor: Sarper Barış Saka

19.00 Göztepe – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

24 EKİM PAZAR

13.30 Fatih Karagümrük – Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor – Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Sivasspor – Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe – Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

25 EKİM PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş- Galatasaray: Fırat Aydınus