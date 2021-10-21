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10.Hafta Yasin Kol’un Düdüğüyle Başlayacak!

Süper Lig’in 10.haftasında oynanacak karşılaşmada görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Yeni Malatyaspor’un sahasında bu akşam Altay’ı konuk edeceği karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak.

10.hafta yasin kol’un düdüğüyle başlayacak!
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10.Hafta Yasin Kol’un Düdüğüyle Başlayacak!

Süper Lig’in 10.haftasında oynanacak karşılaşmada görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Yeni Malatyaspor’un sahasında bu akşam Altay’ı konuk edeceği karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 10.haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın açılışında Yeni Malatyaspor ile Altay arasında oynanacak maçta Yasin Kol, Özgür Ertem ve Cemil Tunç hakem üçlüsü görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak. Ligde oynanacak diğer maçlarda görev yapacak hakemler ise şöyle:

23 EKİM CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor – Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü – GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Konyaspor – Kayserispor: Sarper Barış Saka
19.00 Göztepe – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

24 EKİM PAZAR
13.30 Fatih Karagümrük – Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor – Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Sivasspor – Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe – Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

25 EKİM PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş- Galatasaray: Fırat Aydınus

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