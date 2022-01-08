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10 bin 668 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

10 bin 668 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
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Samsun’da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir otomobilde 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmada Anadolu Mahallesi’nde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve S.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan S.A. ve S.Y. “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. ve S.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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